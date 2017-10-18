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12:47, 18 октября 2017 1 531
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Эксперты назвали топ-5 полезных функций Windows 10

Эксперты назвали топ-5 полезных функций Windows 10

Корпорация Microsoft открыла загрузку большого обновления операционной системы Windows 10, получившей множество интересных и полезных функций, пишут «Актуальные новости».

Авторитетные эксперты крупных техно-изданий отметили пять из них.

На первое место специалисты отнесли обновленное меню «Пуск», которое теперь можно перемещать по экрану.

Появился канал связи с Microsoft, с помощью которого все данные о вредоносных программах и вирусах оперативно отправляются разработчикам.

Отличная функция автоматической экономии заряда батареи для ноутбуков появилась в разделе «Система».

Далее Microsoft внедрила функцию оффлайн-карт (которые нужно сначала загрузить) и возможность отслеживать, какие сайты съедают больше всего интернет-трафика.


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