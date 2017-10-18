Эксперты назвали топ-5 полезных функций Windows 10

Корпорация Microsoft открыла загрузку большого обновления операционной системы Windows 10, получившей множество интересных и полезных функций, пишут «
Авторитетные эксперты крупных техно-изданий отметили пять из них.
На первое место специалисты отнесли обновленное меню «Пуск», которое теперь можно перемещать по экрану.
Появился канал связи с Microsoft, с помощью которого все данные о вредоносных программах и вирусах оперативно отправляются разработчикам.
Отличная функция автоматической экономии заряда батареи для ноутбуков появилась в разделе «Система».
Далее Microsoft внедрила функцию оффлайн-карт (которые нужно сначала загрузить) и возможность отслеживать, какие сайты съедают больше всего интернет-трафика.