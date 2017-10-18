Чтобы не пили. Жириновский предложил отменить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, передает «
По мнению политика, в новогодние праздники жители России начинают злоупотреблять алкоголем, так как «что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой». «Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек», — заявил он.
При этом Жириновский предложил ввести дополнительные дни отпуска в качестве компенсации.
Ранее правительство
Фото с сайта ЛДПР