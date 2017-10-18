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12:20, 18 октября 2017 1 544
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Чтобы не пили. Жириновский предложил отменить новогодние каникулы 2

Чтобы не пили. Жириновский предложил отменить новогодние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить новогодние каникулы, передает «РИА Новости».

По мнению политика, в новогодние праздники жители России начинают злоупотреблять алкоголем, так как «что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой». «Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек», — заявил он.

При этом Жириновский предложил ввести дополнительные дни отпуска в качестве компенсации.

Ранее правительство утвердило календарь праздников на 2018 год.

Фото с сайта ЛДПР


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