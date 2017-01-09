Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:44, 9 января 2017 2 233
 0    0

В Рязани запустили вещание радиостанции «Вести FM» 1

В Рязани запустили вещание радиостанции «Вести FM»

С января 2017 года в Рязани запустили вещание радиостанции «Вести FM». Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».

Отмечается, что последние полгода местные программы выходили в тестовом режиме, теперь же вещание стало регулярным.

На волне «Вести FM» семь полноценных эфиров рязанских журналистов с новостями и интервью.

«В конце сентября 2016 года радиостанция стала лидером по численности суточной аудитории, теперь к ее частоте 97,7 FM присоединятся и слушатели Рязанского областного радио», — отметили в сюжете.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «СМИ»
20:31, 9 января 2017
Назван самый популярный телеканал 2016 года 1
19:48, 9 января 2017
Без «Денег» и «Власти». «Комерсантъ» перестанет выпускать бумажные издания
18:44, 9 января 2017
В Рязани запустили вещание радиостанции «Вести FM» 1
18:52, 30 декабря 2016
Итоги года. Рязанский городской сайт публикует свой список основных событий 2016 года
18:54, 20 декабря 2016
Рязанский городской сайт представил проект «Итоги года — 2016»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 недели назад
До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы

До лампочки, или Как в Рязани журналист пытался по правилам утилизировать опасные отходы 10

«В понедельник и решил сдать на утилизацию накопившиеся за несколько лет перегоревшие ртутные (они же энергосберегающие) лампочки».

Популярное
Комментируемое
Новое
15:43, 1 января 2017 38 077
Сонная Рязань. RZN.info представляет фоторепортаж первого утра 2017 года 2
9:12, 2 января 2017 33 154
Стали известны цены на алкоголь, сигареты и бензин в 2017 году 1
10:42, 29 декабря 2016 21 952
Улыбайтесь, господа. В пятницу на рязанские маршруты выйдут десять новых автобусов 4
12:22, 7 января 2017 20 728
Рязанцы встретили Рождество в Христорождественском соборе. Фоторепортаж
17:04, 6 января 2017 20 001
«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию
Все новости
Голосования

Детские каникулы для родителей – это…

Окончание опроса: 17.01.2017
Архив голосований
Форум