С января 2017 года в Рязани запустили вещание радиостанции «Вести FM». Об этом сообщили в сюжете ГТРК «Ока».
Отмечается, что последние полгода местные программы выходили в тестовом режиме, теперь же вещание стало регулярным.
На волне «Вести FM» семь полноценных эфиров рязанских журналистов с новостями и интервью.
«В конце сентября 2016 года радиостанция стала лидером по численности суточной аудитории, теперь к ее частоте 97,7 FM присоединятся и слушатели Рязанского областного радио», — отметили в сюжете.