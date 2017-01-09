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20:12, 9 января 2017 1 174
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Отказавшуюся продавать водку жительницу Перми забили насмерть

Отказавшуюся продавать водку жительницу Перми забили насмерть

Фото: Pixabay.com

В Перми 29-летний мужчина избил до смерти местную жительницу, которая отказалась продать ему алкоголь. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 января, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Известно, что молодой человек пришел в магазин в Мотовилихинском районе города и потребовал у женщины продать ему водку.

«Получив отказ, он нанес потерпевшей множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что очевидцы задержали нарушителя на месте преступления, куда после этого подъехали правоохранители.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, расследование продолжается.


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