Отказавшуюся продавать водку жительницу Перми забили насмерть

В Перми 29-летний мужчина избил до смерти местную жительницу, которая отказалась продать ему алкоголь. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 8 января, сообщила
Известно, что молодой человек пришел в магазин в Мотовилихинском районе города и потребовал у женщины продать ему водку.
«Получив отказ, он нанес потерпевшей множественные удары, причинив телесные повреждения, от которых она скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Отмечается, что очевидцы задержали нарушителя на месте преступления, куда после этого подъехали правоохранители.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, расследование продолжается.