В Москве рождественская ночь стала самой холодной за последние 120 лет. На ВДНХ зафиксировали температуру воздуха -29,9 градуса, передает «
В Клину и Дмитрове в ночь на субботу, 7 января, было -33,4 градуса. «Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь, хотя абсолютный рекорд наблюдался более 130 лет назад в 1881 году, там было —35 градусов», — рассказали в погодном центре «Фобос».
По данным синоптиков, в воскресенье, 8 января, температура станет незначительно выше. Теплеть будет на протяжении следующей недели.
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