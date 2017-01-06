В Тульской области школьница погибла на железной дороге. Инцидент произошел в среду, 4 января, передает
15-летняя девушка перебегала железную дорогу по пешеходному переходу перед близко идущим грузовым поездом. Состав сбил школьницу. От полученных травм она скончалась на месте.
«Установлено, что по обоим сторонам пешеходного перехода установлены информационные щиты, предупреждающие об опасности, в школе, где обучалась погибшая, силами правоохранительных органов на транспорте неоднократно проводились лекции-беседы на тему „Железная дорога — зона повышенной опасности“», — рассказали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте.