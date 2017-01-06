Под Минском помощница монастыря убила настоятельницу

Под Минском убили настоятельницу женского Свято-Ксениевского монастыря. Убийство произошло вечером в четверг, 5 января, в деревне Барань, передает портал
Речь идет об игуменье Василиссе. «Трудница, женщина которая приходила помогать в храм, убила настоятельницу Василиссу. И это преступление совершила та, которой очень помогла настоятельница, обратила ее в веру и даже стала крестной мамой», — рассказал пресс-секретарь Белорусского экзархата отец Сергий Лепин.
Помощницу задержали по подозрению в убийстве.
Игуменье Василиссе было 67 лет. Она стала настоятельницей монастыря в 2004 году.
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