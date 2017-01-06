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17:04, 6 января 2017 14 534
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«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию

«АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию

Китайский интернет-ритейлер «АлиЭкспресс» приостановил доставку товаров в Россию. Причиной стали проблемы на таможне, передает ТАСС.

Остановка коснулась доставки по линии российской логистической компании SPSR.

«По причине сбоя в системе растаможивания коммерческих экспресс-отправлений Федеральной таможенной службой (ФТС) России в настоящее время невозможно совершить надлежащим образом процедуру растаможивания отправлений в Россию, однако это не повлияло на отправленные почтой посылки. Начиная с сегодняшнего дня платформа временно не предоставляет услуги коммерческой экспресс-доставки, приостанавливает опцию отправки (товаров) „Китайско-российская доставка — SPSR“ и „AliExpress доставка без забот — прежде всего“ в российском направлении до восстановления работы системы коммерческих экспресс-отправлений ФТС России», — сообщили продавцы, которые торгуют через эту интернет-платформу.

В связи с этим AliExpress попросил продавцов отменить сформированные и не отправленные заказы и договориться о других способах доставки. При этом доставленные в Россию товары доставят без задержек.


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