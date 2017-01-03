Рязанка рассказала подробности трагедии с котом

Рязанка,
По словам девушки, кот ушел из дома погулять и не вернулся.
«Мы его искали всей семьей. А вчера он пришел уже изуродованный. Ужасное непередаваемое зрелище. Тут же мы повезли его в ветеринарную клинику. И там сказали, что предположительно ему засунули в рот петарду. У него был вырван язык и вывернута челюсть. Уже пошел процесс гниения во рту. Врачи сказали, что это произошло примерно четыре дня назад. Предложили усыпить, так как помочь ему они уже не смогут. Ужасный стресс для моих двух дочерей. Котика звали Бакс», — прокомментировала рязанка.
По ее словам, злоумышленники, причастные к происшествию, неизвестны. Инцидент произошел в Рыбном, предположительно на улице Октябрьской.