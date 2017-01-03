Рязанка пожаловалась на взорвавших ее кота петардами живодеров. Сообщение девушки появилось в группе «
«В эти новогодние праздники хочу поделиться с вами ужасной новостью. Примерно 28 числа какие-то отморозки поиздевались над моим любимым котиком. Ему засунули в рот петарду. Чудовищней зрелища я не видела: вырванная челюсть, отсутствие языка, многочисленные ожоги. Люди, вы звери. Спасти члена моей семьи не удалось», — говорится в сообщении.
Согласно информации девушки, инцидент произошел в районе улицы Октябрьской в Рыбном. Рязанка попросила откликнуться очевидцев происшествия.