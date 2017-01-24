Британские ученые узнали, как за пять попыток взломать графический пароль на смартфоне на Android. По словам математиков, сложные рисунки хакерам взломать легче, передает « РИА Новости ».

«Пароли-узоры» чаще всего используют пользователи смартфонов на Android.

«Люди часто используют такие пароли для защиты важных финансовых операций, таких как покупки в онлайн-магазинах и управление счетами, так как они верят, что это безопасно. Мы показали, что на самом деле это очень ненадежная система», — отметил Чжэн Ван из британского университета.

Ученый рассказал, что для взлома злоумышленнику необходим свой собственный телефон, камера и специальная программа, анализирующая в режиме реального времени то, что происходит перед объективом камеры.

При этом хакеру не надо будет смотреть в экране чужого смартфона, достаточно направить на него камеру сбоку или прямо перед владельцем на расстоянии 5-9 метров.

Программа анализирует видеоролик ввода пароля и следит за движением рук. Далее подбираются возможные из 400 тысяч комбинаций. Чем сложнее пароль, тем алгоритму легче его разгадать, так как у него остается меньше возможных вариантов при увеличении числа компонентов в пароле.

Программа Вана может распознать около 95% ключей всего с пяти попыток. Только 40% легких комбинаций не удается вычислить сразу.

Ученые считают, что такие методики могут использоваться спецслужбами, таким образом органы правопорядка смогут узнавать пароли интересующих их лиц.

Чтобы избежать утечки информации, исследователи предложили использовать другой вид пароля для телефона. Другой простой метод — закрыть пальцы второй рукой в момент разблокировки смартфона. Тем не менее, все эти способы не гарантируют абсолютной защиты.