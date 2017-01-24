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14:28, 24 января 2017 66
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Основатель Oktogo заявила о возможном банкротстве сервиса

Основатель Oktogo заявила о возможном банкротстве сервиса

Фото: Pixabay.com

Основатель Oktogo заявила о возможном банкротстве сервиса. Марина Колесник разослала сотрудникам сервиса для онлайн-бронирования отелей письмо, в котором написано о вероятной ликвидации компании из-за проблем с финансами, пишет газета «Ведомости».

По словам Колесник, проблемы возникли из-за польского инвестфонда MCI, который является основным акционером сервиса. MCI не поддержал инвестиции в Oktogo и принял решение о продаже.

В феврале 2016 года сервис получил два миллиона долларов инвестиций от MCI Capital, в результате чего доля инвестфонда в компании превысила 20%. Весной 2015 года фонд вложил в компанию более трех миллионов долларов. Полученные деньги Oktogo обещала направить на увеличение контрактов с российскими отелями.

В мае 2016 года компания договорилась о продаже принадлежащего ей портала Travel.ru компании Biletix. Biletix отрицает факт сделки. Кроме того, СМИ сообщили о крупных неоплаченных счетах перед партнерами у сервиса в начале 2016 года.

Также известно, что компания сокращает численность сотрудников с 2014 года.


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