Основатель Oktogo заявила о возможном банкротстве сервиса. Марина Колесник разослала сотрудникам сервиса для онлайн-бронирования отелей письмо, в котором написано о вероятной ликвидации компании из-за проблем с финансами, пишет газета «
По словам Колесник, проблемы возникли из-за польского инвестфонда MCI, который является основным акционером сервиса. MCI не поддержал инвестиции в Oktogo и принял решение о продаже.
В феврале 2016 года сервис получил два миллиона долларов инвестиций от MCI Capital, в результате чего доля инвестфонда в компании превысила 20%. Весной 2015 года фонд вложил в компанию более трех миллионов долларов. Полученные деньги Oktogo обещала направить на увеличение контрактов с российскими отелями.
В мае 2016 года компания договорилась о продаже принадлежащего ей портала Travel.ru компании Biletix. Biletix отрицает факт сделки. Кроме того, СМИ сообщили о крупных неоплаченных счетах перед партнерами у сервиса в начале 2016 года.
Также известно, что компания сокращает численность сотрудников с 2014 года.