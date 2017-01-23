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18:17, 23 января 2017 1 625
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В центре Рязани часть сквера оградили под стройплощадку 1

В центре Рязани часть сквера оградили под стройплощадку

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Часть сквера в центре Рязани оградили под стройплощадку. Работы начались на пустыре у дома 47 по улице Горького. В минувшие выходные строители установили забор, поставив его на зеленой зоне, граничащей с пустырем.

Представитель застройщика предоставил корреспонденту разрешение на возведение многоэтажки на 19 квартир, он также рассказал, что ограждение установлено согласно плану строительства и чужую территорию компания не занимает.

По его словам, забор сквера был изначально установлен неверно. Также мужчина отметил, что по указанию администрации города территорию сквера в будущем обустроют.

RZN.info направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, кто ошибся в расчетах: горадминистрация, установившая на улице Горького ограждение сквера несколько лет назад или строительная компания, только приступившая к возведению многоэтажки.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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