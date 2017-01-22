В Братске нашли рязанский «боярышник»

В одном из супермаркетов Братска в отделе кулинарии нашли спиртосодержащие жидкости. Об этом сообщается на сайте ТК «
Бутылки с этикетками «Пшеничная» и «Коньяк» объемом 0,5 литра находились среди обычных пищевых продуктов. В ценнике товар обозначен как «Пищевая добавка-ароматизатор спиртосодержащая». Производитель «пищевой добавки» — ООО «Центр инженерных технологий» в поселке Шилово.
Стоимость одной бутылки — 138 рублей за 0,5 литра. При этом на бутылке нет акцизной марки и к ней не прилагается официальных документов, положенных алкогольным напиткам, так как формально эти жидкости не считаются алкогольными напитками.
Представители телекомпании отправят бутылку «Пшеничной» на экспертизу в Роспотребнадзор для установления химического состава жидкости.
Фото ТК «Город»