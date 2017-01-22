Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:41, 22 января 2017 420
 0    0

В Братске нашли рязанский «боярышник»

В Братске нашли рязанский «боярышник»

В одном из супермаркетов Братска в отделе кулинарии нашли спиртосодержащие жидкости. Об этом сообщается на сайте ТК «Город».

Бутылки с этикетками «Пшеничная» и «Коньяк» объемом 0,5 литра находились среди обычных пищевых продуктов. В ценнике товар обозначен как «Пищевая добавка-ароматизатор спиртосодержащая». Производитель «пищевой добавки» — ООО «Центр инженерных технологий» в поселке Шилово.

Стоимость одной бутылки — 138 рублей за 0,5 литра. При этом на бутылке нет акцизной марки и к ней не прилагается официальных документов, положенных алкогольным напиткам, так как формально эти жидкости не считаются алкогольными напитками.

Представители телекомпании отправят бутылку «Пшеничной» на экспертизу в Роспотребнадзор для установления химического состава жидкости.

Фото ТК «Город»


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
9:41, 22 января 2017
В Братске нашли рязанский «боярышник»
17:45, 21 января 2017
В Рязанской области будут выращивать грибы зимой
20:20, 20 января 2017
Эксперты назвали причину самовозгорания Galaxy Note 7
17:03, 20 января 2017
Рынок в Торговом городке продолжил работу без разрешения. Фото 1
15:35, 20 января 2017
Бесплатные автобусы в рязанский «М5 Молл» будут ходить реже
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги

Рязанская мошенница более полугода обещала покупательницам детской одежды вернуть их деньги 2

Если вина рязанки Ольги В. будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы (мошенничество в особо крупном размере) и штраф до одного миллиона рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:54, 18 января 2017 49 583
Полиция озвучила причину взрыва автомобиля на улице Свободы. Фото 5
10:45, 19 января 2017 32 518
Рязанцы встретили Крещение на Ореховом озере. Фоторепортаж
16:20, 18 января 2017 25 173
На улице Свободы взорвался автомобиль — соцсети
19:35, 18 января 2017 22 741
RZN.info публикует эксклюзивное видео с пострадавшей от взрыва на улице Свободы девушкой 5
9:20, 10 января 2017 20 909
Эксперты назвали точную причину крушения Ту-154 в Черном море 6
Все новости
Голосования

Вы готовы пойти убирать снег на улицу?

Окончание опроса: 25.01.2017
Архив голосований
Форум