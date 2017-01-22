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14:48, 22 января 2017 643

Андрей Макаров рассказал об эффективном использовании бюджетных средств в области

Андрей Макаров рассказал об эффективном использовании бюджетных средств в области

Депутат госдумы Андрей Макаров на XVI съезде «Единой России» рассказал рязанским журналистам о работе дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния». Речь шла об эффективном использовании бюджетных средств, о работе над новой редакцией Бюджетного кодекса, главных задачах настройки налоговой системы России, сообщили в пресс-службе «Единой России».

По словам Макарова, Рязанская область проводит большую работу по подготовке к вхождению в федеральные программы, благодаря чему своевременно получает финансирование из бюджета страны на их реализацию. Так, Рязанская область стала одним из первых российских регионов, получивших федеральные средства в рамках программы строительства новых и реконструкции действующих школ. Кроме того, как отметил депутат, регион демонстрирует пример эффективного использования бюджетных средств. В качестве примера Андрей Макаров привел новый корпус больницы имени Семашко, который долгое время является долгостроем, но теперь оперативно возведен и сдан в эксплуатацию.

Макаров отметил, что в этом году в Рязани начинается строительство нового комплекса больницы скорой медицинской помощи; на это выделено 112 миллионов рублей федеральных денег.

«От того, насколько эффективно будут освоены эти средства, от темпов строительства будет зависеть дальнейшее финансирование этой крупной стройки», — подчеркнул парламентарий.

Также Андрей Макаров проанонсировал внесение в ближайшее время в Государственную Думу законопроекта, который объединит основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики России. Такое решение было принято по итогам дискуссионной площадки «Экономика роста и благосостояния». Макаров рассказал, что такой документ особенно важен для регионов, в том числе и для Рязанской области, поскольку он позволит региональной власти четко понимать, как строить отношения с бизнесом и при этом обеспечивать выполнение социальных обязательств.


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