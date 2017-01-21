В Рязанской области будут выращивать грибы зимой. Об этом пишет ИД «
20 января в селе Инякино Шиловского района открылось ООО «Селькое грибное хозяйство». Возглавила его москвичка, которая провела детство у бабушки в Рязанской области.
«Идея заняться выращиванием вешенок в промышленных объемах пришла не спонтанно — я страстная собирательница грибов. В бывшем колхозе „Доброволец“ сохранились в хорошем состоянии два картофелехранилища. Одно их них взяли в аренду, сделали ремонт, завезли и установили специальное оборудование на 12 миллионов рублей. Буквально вчера завершили подсадку в субстрат грибниц посевного мицелия», — рассказала девушка.
В коллективе будет работать десять человек, всего в хозяйстве будут три поточные камеры выращивания. Первый сбор ожидают сделать уже 15-20 февраля этого года.
«Надеюсь, после удачной реализации грибов на московско-рязанских рынках, в 2018 году открыть вторую линию производства», — заключила предприниматель.