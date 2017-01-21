В пятницу, 20 января, рязанские конвоиры отметили профессиональный праздник. Об этом сообщила
В сообщении отмечается, что в 2016 году личный состав отдела по конвоированию УФСИН России по Рязанской области перевез более 9569 осужденных и лиц, заключенных под стражу, не допущено происшествий на службе, нарушений законности, побегов из-под охраны при проведении конвоирования.
Коллектив поздравил начальник отдела полковник внутренней службы Николай Кошельников и пожелал им удачи, крепкого здоровья, семейного благополучия и плодотворной работы в наступившем году.