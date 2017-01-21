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11:05, 21 января 2017 254
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Рязанские конвоиры отметили профессиональный праздник

Рязанские конвоиры отметили профессиональный праздник

В пятницу, 20 января, рязанские конвоиры отметили профессиональный праздник. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

В сообщении отмечается, что в 2016 году личный состав отдела по конвоированию УФСИН России по Рязанской области перевез более 9569 осужденных и лиц, заключенных под стражу, не допущено происшествий на службе, нарушений законности, побегов из-под охраны при проведении конвоирования.

Коллектив поздравил начальник отдела полковник внутренней службы Николай Кошельников и пожелал им удачи, крепкого здоровья, семейного благополучия и плодотворной работы в наступившем году.


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