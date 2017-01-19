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9:18, 19 января 2017 4 246
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Стало известно имя пострадавшей при взрыве рязанки 1

Стало известно имя пострадавшей при взрыве рязанки

Стало известно имя пострадавшей при взрыве автомобиля рязанки. Ей оказалась Светлана Грачева, председатель ТСЖ «Маяковское», «Маяковского 2» и «Авангард».

ТСЖ, которыми управляла женщина, находятся недалеко от места происшествия — на улице Маяковского. Еще одно ТСЖ «Авангард» относится к дому №1 по 1-му Осеннему переулку. Котельная этого дома была разрушена во время взрыва в доме №4 по 1-му Осеннему переулку в октябре 2016 года.

Напомним, автомобиль Suzuki Grand Vitara взорвался около 16:00 в среду, 18 января. В результате пострадала женщина-водитель, которая находилась в машине одна.

Рязанку госпитализировали в ОКБ, где ей провели срочную операцию. Предварительной версией взрыва назвали неполадки в топливной системе.


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