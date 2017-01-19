Стало известно имя пострадавшей при взрыве рязанки

Стало известно имя пострадавшей при взрыве автомобиля рязанки. Ей оказалась Светлана Грачева, председатель ТСЖ «Маяковское», «Маяковского 2» и «Авангард».
ТСЖ, которыми управляла женщина, находятся недалеко от места происшествия — на улице Маяковского. Еще одно ТСЖ «Авангард» относится к дому №1 по 1-му Осеннему переулку. Котельная этого дома была разрушена во время
Напомним, автомобиль Suzuki Grand Vitara
Рязанку госпитализировали в ОКБ, где ей провели срочную операцию. Предварительной версией взрыва назвали неполадки в топливной системе.