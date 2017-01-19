В рязанский музей передадут сочинения духовного композитора Виноградова

В рязанский церковный музей «Древлехранилище» передадут сочинения духовного композитора протоиерея Михаила Виноградова. Об этом
Праправнук композитора Михаил Виноградов передаст духовные сочинения в пятницу, 20 января. Работая в музыкальном отделе Российской государственной библиотеки, он подготовил собрание произведений своего предка, изданных в конце 19 века.
«Сочинения знаменитого духовного композитора известны во всем мире. Он считается самым лучшим и видным представителем направления в духовно-музыкальном творчестве, начало которому было положено директором придворной капеллы А.Ф. Львовым», — отмечают на сайте епархии.
Нотами музыкальных произведений Виноградова будут пользоваться настоятели и регенты церковных хоров.