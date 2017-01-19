Детский омбудсмен проверила условия содержания беременных рязанок в СИЗО

Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и ее доверенное лицо врач Наталья Шурпо проверили условия содержания беременных рязанок в СИЗО. Об этом
Врач Шурпо отметила, что обследование беременных женщин в СИ-1 УФСИН России по Рязанской области осуществляется в тесном контакте со специалистами женской консультации №1. Им обеспечивают полноценное дополнительное питание.
Детский омбудсмен проверила условия содержания, оказания медицинской помощи, организацию питания и досуга подозреваемых и обвиняемых женщин и подростков. Она также удостоверилась, что камеры, в которых находятся молодая мама с маленьким сыном и семнадцатилетняя девушка, соответствуют современным требованиям.
К Екатерине Мухиной обращались по личным вопросам. В основном находящихся под следствием матерей волновали проблемы, касающиеся их малолетних детей, оставшихся на попечении родственников.
В ходе посещения нарушений установлено не было, жалоб от женщин не поступало.
Фото сайт регионального управления ФСИН России