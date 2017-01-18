Пострадавшую от взрыва на улице Свободы девушку увезли на «скорой»

Пострадавшую во время взрыва на улице Свободы девушку увезли на «скорой». Во время взрыва она находилась в автомобиле.
Напомним, Suzuki Grand Vitara
Из-за взрыва
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Пострадавшую во время взрыва на улице Свободы девушку увезли на «скорой». Во время взрыва она находилась в автомобиле.
Напомним, Suzuki Grand Vitara
Из-за взрыва
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