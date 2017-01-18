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17:07, 18 января 2017 8 141
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Пострадавшую от взрыва на улице Свободы девушку увезли на «скорой»

Пострадавшую от взрыва на улице Свободы девушку увезли на «скорой»

Пострадавшую во время взрыва на улице Свободы девушку увезли на «скорой». Во время взрыва она находилась в автомобиле.

Напомним, Suzuki Grand Vitara взорвалась около 16:00 в среду, 18 января. По предварительной версии УМВД, инцидент произошел из-за неполадок топливной системы машины.

Из-за взрыва перекрыли движение на улице Свободы. Участок Свободы между улицами Горького и Маяковского оцепила полиция. Движение в сторону улицы Маяковского запрещено.


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