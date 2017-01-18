На рязанском авиазаводе отремонтируют пакистанские самолеты Ил-78

На рязанском авиаремонтном заводе отремонтируют самолеты Ил-78, которые Пакистан купил у Украины. Об этом со ссылкой на блогера Диану Михайлову передает «
С мая по декабрь 2017 года на авиаремонтном заводе планируют починить несколько бортов Ил-78: двигатели, агрегаты сотовой конструкции, стабилизаторы и кили самолетов.
Кроме того, в Рязани нанесут покрытие на крылья самолетов, а также малярные трафареты и техническую информацию в виде виниловых наклеек на борта Ил-78. После этого отремонтированную технику испытают.