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20:16, 18 января 2017 1 252
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На рязанском авиазаводе отремонтируют пакистанские самолеты Ил-78 1

На рязанском авиазаводе отремонтируют пакистанские самолеты Ил-78

На рязанском авиаремонтном заводе отремонтируют самолеты Ил-78, которые Пакистан купил у Украины. Об этом со ссылкой на блогера Диану Михайлову передает «Лайф».

С мая по декабрь 2017 года на авиаремонтном заводе планируют починить несколько бортов Ил-78: двигатели, агрегаты сотовой конструкции, стабилизаторы и кили самолетов.

Кроме того, в Рязани нанесут покрытие на крылья самолетов, а также малярные трафареты и техническую информацию в виде виниловых наклеек на борта Ил-78. После этого отремонтированную технику испытают.


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