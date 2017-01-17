В Рязани установят 11 электронных очередей «Почты России»

В течение 2017 года в Рязани планируют установить 11 систем электронных очередей «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Отмечается, что к концу 2016 года в Москве установили 100 таких очередей, еще 50 — в регионах.
«Оборудование и программное обеспечение полностью российского производства. В 2016 году мы приобрели в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируем приобрести партию такого же объема», — говорится в сообщении.
По словам руководителей организации, новая система сократит время обслуживания посетителей и даст объективный контроль за результатом работы каждого оператора.