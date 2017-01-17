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22:01, 17 января 2017 733
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В Рязани установят 11 электронных очередей «Почты России» 1

В Рязани установят 11 электронных очередей «Почты России»

В течение 2017 года в Рязани планируют установить 11 систем электронных очередей «Почты России». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что к концу 2016 года в Москве установили 100 таких очередей, еще 50 — в регионах.

«Оборудование и программное обеспечение полностью российского производства. В 2016 году мы приобрели в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируем приобрести партию такого же объема», — говорится в сообщении.

По словам руководителей организации, новая система сократит время обслуживания посетителей и даст объективный контроль за результатом работы каждого оператора.


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