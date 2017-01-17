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20:26, 17 января 2017 2 106
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На выставке в Рязани лучшей среди домашних стала бездомная кошка. Фото

На выставке в Рязани лучшей среди домашних стала бездомная кошка. Фото

В выходные, 14-15 января, в Рязани прошла международная выставка породистых кошек «Зимние смотрины». В номинации «Лучшая в классе домашних» победителем стала бездомная кошка Варя, написали в группе службы по контролю за безнадзорными животными «ВКонтакте».

Совсем недавно Варю с тремя котятами привезли в городскую службу, чтобы усыпить. «Она стала не нужна, — пояснили в организации. — Но судьба ей улыбнулась. Кошку стерилизовали и привили, для нее и котят нашли временную передержку».

На выставке Варю признали одной из лучших, но она все еще ждет хозяев.

«Она еще не нашла свою семью… Помните, любовь нельзя купить, у дружбы нет породы», — заметили в службе надзора.

Те, кому понравилась «Лучшая в классе домашних» кошка, могут позвонить по телефону +7 (953) 749-17-79.


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