На выставке в Рязани лучшей среди домашних стала бездомная кошка. Фото

В выходные, 14-15 января, в Рязани прошла международная выставка породистых кошек «Зимние смотрины». В номинации «Лучшая в классе домашних» победителем стала бездомная кошка Варя, написали в
Совсем недавно Варю с тремя котятами привезли в городскую службу, чтобы усыпить. «Она стала не нужна, — пояснили в организации. — Но судьба ей улыбнулась. Кошку стерилизовали и привили, для нее и котят нашли временную передержку».
На выставке Варю признали одной из лучших, но она все еще ждет хозяев.
«Она еще не нашла свою семью… Помните, любовь нельзя купить, у дружбы нет породы», — заметили в службе надзора.
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