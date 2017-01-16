Спели, сыграли и станцевали. Областная филармония показала «Рязанские хоромы»

В понедельник, 16 января, областная филармония представила рязанским журналистам музейно-интерактивную площадку «Рязанские хоромы». Выставку показали впервые и посвятили прошедшему Дню российской печати.
Гостям рассказали об истории Рязанского государственного народного хор имени Евгения Попова. Журналисты вместе с сотрудниками музея спели русскую народную песню «Рябина, Рябинушка», сыграли на трещотках и ложках, а также поводили хоровод.
На выставке представили историческую информацию, народные костюмы и музыкальные инструменты.
«Это не музей. Это интерактивная площадка, творческая кладовая», — отметила директор филармонии Галина Соколова.
По ее словам, выставка пока будет работать только для групп. В дальнейшем «Рязанские хоромы» представят как туристический проект города.
«Хор — это наше родное и актуальное. Накопилось много информации, которую хотелось бы представить. И мы решили показать рязанский хор с разных сторон в форме интерактива», — рассказала Соколова.
«Рязанские хоромы» презентуют также к празднику Масленицы. Большую программу на сцене филармонии объединят с с открытием площадки.