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14:05, 16 января 2017 1 169
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Спели, сыграли и станцевали. Областная филармония показала «Рязанские хоромы»

Спели, сыграли и станцевали. Областная филармония показала «Рязанские хоромы»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 16 января, областная филармония представила рязанским журналистам музейно-интерактивную площадку «Рязанские хоромы». Выставку показали впервые и посвятили прошедшему Дню российской печати.

Гостям рассказали об истории Рязанского государственного народного хор имени Евгения Попова. Журналисты вместе с сотрудниками музея спели русскую народную песню «Рябина, Рябинушка», сыграли на трещотках и ложках, а также поводили хоровод.

На выставке представили историческую информацию, народные костюмы и музыкальные инструменты.

«Это не музей. Это интерактивная площадка, творческая кладовая», — отметила директор филармонии Галина Соколова.

По ее словам, выставка пока будет работать только для групп. В дальнейшем «Рязанские хоромы» представят как туристический проект города.

«Хор — это наше родное и актуальное. Накопилось много информации, которую хотелось бы представить. И мы решили показать рязанский хор с разных сторон в форме интерактива», — рассказала Соколова.

«Рязанские хоромы» презентуют также к празднику Масленицы. Большую программу на сцене филармонии объединят с с открытием площадки.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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