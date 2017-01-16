Рязанский хор выступит в концертном зале имени Чайковского в Москве

Рязанский русский народный хор имени Попова выступит в концертном зале имени Чайковского в Москве. Во вторник, 31 января, коллектив отметит свое 70-летие в крупнейшем зале Московской филармонии. Начало концерта в 19:00.
Последний раз Рязанский хор выступал в концертном зале имени Чайковского 10 лет назад.
Справка
Концертный зал имени Петра Ильича Чайковского — один из крупнейших концертных залов Москвы. Является главной концертной площадкой Московской филармонии. Ежегодно в зале проводятся выступления лучших коллективов мира.