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11:30, 15 января 2017 1 762
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Уровень сероуглерода в Рязани превышен в восемь раз. Видео

Уровень сероуглерода в Рязани превышен в восемь раз. Видео

Телеканал «Город» выпустил сюжет о загрязнении воздуха в Рязани. Больше всего его отравляет сероуглерод.

По словам специалистов, в 2016 году они зафиксировали превышение его ПДК в 7,9 раз.

Самым грязным воздухом дышат жители в поселка Строитель, на втором месте по уровню загрязнения находится центр города, на третьем — поселок Сысоево.

«Сероуглерод выбрасывают предприятия черной металлургии, производства бумаги, химических волокон, а также нефтепереработки», — отметили в сюжете.

В Рязани работают четыре станции по контролю атмосферного воздуха: в центе города, в Приокском и в поселках Строитель и Сысоево. При этом в Дашково-Песочне и в Московском районе их нет.


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