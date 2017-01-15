Уровень сероуглерода в Рязани превышен в восемь раз. Видео

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По словам специалистов, в 2016 году они зафиксировали превышение его ПДК в 7,9 раз.
Самым грязным воздухом дышат жители в поселка Строитель, на втором месте по уровню загрязнения находится центр города, на третьем — поселок Сысоево.
«Сероуглерод выбрасывают предприятия черной металлургии, производства бумаги, химических волокон, а также нефтепереработки», — отметили в сюжете.
В Рязани работают четыре станции по контролю атмосферного воздуха: в центе города, в Приокском и в поселках Строитель и Сысоево. При этом в Дашково-Песочне и в Московском районе их нет.