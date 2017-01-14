СМИ опубликовали информацию о том, что в сеть попала финальная серия четвертого сезона сериала «Шерлок». Мировая премьера должна была состояться в ночь с 15 на 16 января, передает «
Файл с новым эпизодом появился в интернете без логотипов телеканалов и в официальном дубляже «Первого».
Серию под названием «Шерлок Кино1ТВ (обрезанный)» опубликовали на одном из «облачных» сервисов.
«Судя по названию, „слив“ произошел по вине онлайн-кинотеатра „Первого канала“, который должен был опубликовать эпизод после премьеры», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас файл уже удалили.
Фото из соцсетей