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21:12, 14 января 2017 678
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В сеть попала финальная серия четвертого сезона «Шерлока» — СМИ 2

В сеть попала финальная серия четвертого сезона «Шерлока» — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что в сеть попала финальная серия четвертого сезона сериала «Шерлок». Мировая премьера должна была состояться в ночь с 15 на 16 января, передает «Лайф».

Файл с новым эпизодом появился в интернете без логотипов телеканалов и в официальном дубляже «Первого».

Серию под названием «Шерлок Кино1ТВ (обрезанный)» опубликовали на одном из «облачных» сервисов.

«Судя по названию, „слив“ произошел по вине онлайн-кинотеатра „Первого канала“, который должен был опубликовать эпизод после премьеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас файл уже удалили.

Фото из соцсетей


© RZN.info

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