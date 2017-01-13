Жители аварийного дома в Пензе решили снять ремейк «Дурака»

Жители аварийного дома в Пензе по улице Ударной решили снять ремейк «Дурака», передает
Жители Пензы уже несколько лет не могу решить проблему с переселением в другое здание. Они подали заявления и жалобы во все властные инстанции, но это не помогло. Тогда жильцы решили пойти по-другому пути и снять ремейк на фильм «Дурак».
По словам обитателей аварийного дома, в жизни их ситуация выглядит куда хуже, чем в картине Юрия Быкова. Авторы фильма сняли основные проблемы сооружения на камеру и смонтировали в ролик. Так, на видео есть момент встречи с ныне покойным экс-губернатором Пензенской области Василием Бочкаревым. Выслушав жалобы, он ответил: «Дом ваш, трещина ваша, меня беспокоит то, что вы не ухаживаете за своим домом».
Напомним, режиссер фильма «Дурак» режиссер родом из города Новомичуринска Рязанской области Юрий Быков. На его счету такие картины, как: «Дурак», «Жить» и «Майор», а также сериал «Метод».