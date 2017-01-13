В Рязани столкнулись пожарная машина и «Валдай». Фото

В пятницу, 13 января, на перекрестке памятника Братства по оружию пожарная машина столкнулась с «Валдаем». Об этом сообщили пользователи группы «Подслушено у Водителей в Рязани».
Официального поддтверждениия информации пока нет.
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В пятницу, 13 января, на перекрестке памятника Братства по оружию пожарная машина столкнулась с «Валдаем». Об этом сообщили пользователи группы «Подслушено у Водителей в Рязани».
Официального поддтверждениия информации пока нет.
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