В декабре в Рязанской области родились Клеопатра и Спартак. Об этом говорится на
В число самых популярных мужских имен вошли: Александр, Артем, Илья, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Кирилл, Тимофей, Никита.
Родители девочек выбрали такие традиционные имена, как: Виктория, Мария, Варвара, Анна, София, Анастасия, Дарья, Екатерина, Милана, Алиса.
Некоторые родители давали своим дочерям необычные имена Анаита, Станислава, Юлианна, Мелитта, Амалия, Лидия, Николетта, Клеопатра, Серафима.
В число редких имен для мальчиков вошли: Лучезар, Добрыня, Лука, Эмилий, Радислав, Ратмир, Спартак, Василий, Назар.