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14:43, 13 января 2017 1 052
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В декабре в Рязанской области родились Клеопатра и Спартак

В декабре в Рязанской области родились Клеопатра и Спартак

В декабре в Рязанской области родились Клеопатра и Спартак. Об этом говорится на сайте регионального управления ЗАГС.

В число самых популярных мужских имен вошли: Александр, Артем, Илья, Максим, Иван, Егор, Дмитрий, Кирилл, Тимофей, Никита.

Родители девочек выбрали такие традиционные имена, как: Виктория, Мария, Варвара, Анна, София, Анастасия, Дарья, Екатерина, Милана, Алиса.

Некоторые родители давали своим дочерям необычные имена Анаита, Станислава, Юлианна, Мелитта, Амалия, Лидия, Николетта, Клеопатра, Серафима.

В число редких имен для мальчиков вошли: Лучезар, Добрыня, Лука, Эмилий, Радислав, Ратмир, Спартак, Василий, Назар.


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