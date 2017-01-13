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13:48, 13 января 2017 2 557
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Пропавший под Рязанью подросток сбежал от родителей. Видео

Пропавший под Рязанью подросток сбежал от родителей. Видео

Пропавший под Рязанью подросток сбежал от родителей. Об этом сообщил отец 15-летнего Игоря Агафонова в эфире ГТРК «Ока».

По словам родителей, 2 января мальчик ушел гулять и пропал. Через два дня, 4 января, мать его увидела его в компании друзей и повела домой. Школьник сказал, что не собирается возвращаться и убежал.

Последний раз друзья видели подростка в ночь на 5 января. Он сказал, что будет ночевать у бабушки, но так и не появился у нее.

Напомним, Игорь Агафонов пропал в деревне Рожок Рязанского района. Он может находиться в селе Екимовка или поселке Стенькино.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мальчика, просят звонить по номерам: 8-800-700-54-52 или 02,102.


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