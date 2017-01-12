Комиссия по слушаниям не поддержала строительство магазина в центре Солотчи

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру не разрешать ООО «Русский лес» повысить до 77% коэффициент застройки участка в центре Солотчи. Заключение официально опубликовано в четверг, 12 января.
На публичных слушаниях в декабре руководитель компании пояснял, что планирует
В комиссии указали, что представленные документы предполагают коэффициент застройки 78,8%, что не соответствует заявке. Размер участка меньше минимального для зоны, к которой он относится — 810 кв. м вместо 1 500. Кроме того, компания не подтвердила письменно соблюдение противопожарных регламентов.
Также комиссия отметила, что участок входит в границы создаваемого достопримечательного места «