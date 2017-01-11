Рязанским управляющим компаниям грозит штраф до 50 тыс. за неубранные сосульки. Видео

Рязанским управляющим компаниям грозит крупный штраф за неубранные сосульки. Об этом в сюжете рассказал «
Из-за резкого похолодания на крышах многих рязанских домов образовались наледи. Некоторые коммунальщики не счищают сосульки вовремя. Одним из домов с такой проблемой оказался №36 в Октябрьском городке — один из самых старых в Рязани.
Для чистки крыши нанимают альпинистов. Некоторые организации, обслуживающие дома, если позволяют финансы собственников, используют для сбивания вышки.
«Во дворах сложно это производить, так как стоят машины, и частенько не подъедешь к этим сосулькам. Как можем предупреждаем, вешаем объявления заранее, но не все, конечно, откликаются на наши просьбы» — директор обслуживающей организации Алексей Чугунов.
Если коммунальщики вовремя не будут счищать сосулки, их могут привлечь к уголовной отвественности. Доказательством послужила трагедия на улице Есенина в 2013 году, когда огромная глыба, сошедшая с крыши дома, убила пожилую женщину.
Для должностных лиц штраф за невыполнение обязанностей может составить до 5 тысяч рублей, для юридических — до 50 тысяч.