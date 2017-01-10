Жители Касимовского района продавали краденных коров

Двое жителей поселка Елатьма Касимовского района продавали краденных коров. Об этом сообщила
В полицию поступила информация о том, что 45-летний мужчина и его 36-летний приятель стали продавать мясо. Отмечается, что ранее они этим не занимались.
Правоохранители проверили местные сельхозпредприятия и выяснили, что злоумышленники похитили 11 коров.
Оказалось, что подозреваемые вывозили скот ночью на грузовой «Газели», а туши разделывали дома.
Нарушителей задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.