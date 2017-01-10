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10:25, 10 января 2017 642
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В Рязани назначили нового главного архитектора

В Рязани назначили нового главного архитектора

В Рязани назначили начальника управления градостроительства и архитектуры. Им стал Дмитрий Васильченко, сообщает сайт горадминистрации.

Напомним, ранее эту должность занимала Наталья Харибутова, которая уволилась по собственному желанию. Ее обвиняют в получении взятки и сейчас находится под стражей. До назначения Васильченко и.о. главного архитектора был Роман Шашкин.

Справка

Дмитрий Васильченко родился 21 апреля 1963 года в Волгограде. Окончил Московский архитектурный институт по специальности архитектор.

В разные годы работал в мастерской индивидуального проектирования Центрального военно-проектного института Минобороны СССР (в/ч 52953), в системе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, главным архитектором генерального плана международного аэрокомплекса «Домодедово», советником Главы городского округа Химки Московской области по вопросам архитектуры и градостроительства, а затем начальником управления архитектуры и градостроительства г. о. Химки.

Также являлся руководителем Департамента градостроительства ГУП Московской области «НИИПРОЕКТ» и заместителем генерального директора по развитию компании ООО «ИнГрад».


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