В Рязани назначили нового главного архитектора

В Рязани назначили начальника управления градостроительства и архитектуры. Им стал Дмитрий Васильченко, сообщает
Напомним, ранее эту должность занимала Наталья Харибутова, которая
Справка
Дмитрий Васильченко родился 21 апреля 1963 года в Волгограде. Окончил Московский архитектурный институт по специальности архитектор.
В разные годы работал в мастерской индивидуального проектирования Центрального военно-проектного института Минобороны СССР (в/ч 52953), в системе Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, главным архитектором генерального плана международного аэрокомплекса «Домодедово», советником Главы городского округа Химки Московской области по вопросам архитектуры и градостроительства, а затем начальником управления архитектуры и градостроительства г. о. Химки.
Также являлся руководителем Департамента градостроительства ГУП Московской области «НИИПРОЕКТ» и заместителем генерального директора по развитию компании ООО «ИнГрад».