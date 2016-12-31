В 2017 году вырастут акцизы на алкоголь, табачную продукцию и бензин. Нововведения коснутся бензина класса 5 и дизельного топлива, передает «
Кроме того, акцизы потребуются для электронных сигарет.
Также запретят выпуск алкоголя в полимерной таре объемом более 1,5 литров. С 1 июля будет запрещена розничная продажа такого спиртного. За нарушение предусмотрено административное наказание.
В 2017 году вступит в силу национальный стандарт ГОСТ Р 57022-2016. Он определит порядок сертификации продукции органического производства.