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15:53, 30 декабря 2016 614
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Путин не будет высылать американских дипломатов из России

Путин не будет высылать американских дипломатов из России

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин не будет высылать американских дипломатов из России в ответ на новые санкции Вашингтона. Также Москва не станет «запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», передает ТАСС.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», — заявил президент.

Также Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Он отметил, что Россия не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии.

Президент подчеркнул, что новые санкции являются провокационными. «Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа, с учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», — добавил он.

Путин отметил, что его расстроил такой итог работы с Обамой, и поздравил президента США и его семью, а также Дональда Трампа и американский народ с Новым годом.


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