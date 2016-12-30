Владимир Путин не будет высылать американских дипломатов из России в ответ на новые санкции Вашингтона. Также Москва не станет «запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», передает
«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать», — заявил президент.
Также Путин пригласил детей американских дипломатов на новогоднюю и рождественскую елку в Кремль. Он отметил, что Россия не будет опускаться до уровня «кухонной» дипломатии.
Президент подчеркнул, что новые санкции являются провокационными. «Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народа, с учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», — добавил он.
Путин отметил, что его расстроил такой итог работы с Обамой, и поздравил президента США и его семью, а также Дональда Трампа и американский народ с Новым годом.