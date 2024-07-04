Газпромбанк
Газпромбанк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Головной офис расположен в Москве. Включён Центральным Банком РФ в перечень системно значимых кредитных организаций.
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Контакты
|Адрес
|г.Рязань, ул.Кудрявцева, д.56
|Сайт
|www.gazprombank.ru
|Телефон
|8 800 100-07-01
|Руководитель