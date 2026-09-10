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Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель на 24%
Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 8 месяцев 2026 года вырос в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.09.2026 года составил 86,9 млрд рублей. Всего за 8 месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 32,9 млрд рублей.

Автокредитный портфель Банка Уралсиб по итогам 8 месяцев 2026 года вырос в 1,2 раза к аналогичному показателю прошлого года и на 01.09.2026 года составил 86,9 млрд рублей. Всего за 8 месяцев текущего года банк выдал автокредитов на сумму 32,9 млрд рублей.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1110 банкоматов.