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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков с максимальным приростом портфеля вкладов физлиц
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков с максимальным абсолютным приростом портфеля вкладов физлиц за июль 2026 года. Прирост розничного депозитного портфеля в Уралсибе за этот период составил 7 млрд рублей.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 банков с максимальным абсолютным приростом портфеля вкладов физлиц за июль 2026 года. Прирост розничного депозитного портфеля в Уралсибе за этот период составил 7 млрд рублей. Рейтинг составили аналитики сервиса Бробанк, изучившие динамику объема привлеченных средств населения в российских банках на основе отчетности по форме 101 на сайте ЦБ РФ.

Банк Уралсиб предлагает широкую линейку розничных вкладов, наиболее востребованными в которой являются вклады вида «Доход». Сейчас доходность по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,70% до 13,55% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 сентября 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1110 банкоматов.