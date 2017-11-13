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16:17, 13 ноября 2017 137

«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

В субботу, 11 ноября, в автосалоне официального дилера «Кармен» состоялся день открытых дверей. Рязанцам представили новую модификацию LADA Vesta SW Cross. Более двухсот человек специально пришли на презентацию, чтобы одними из первых оценить внешний вид машины и ее «начинку». Многие заранее специально записались на тест-драйв, чтобы прочувствовать возможности автомобиля.

«На мой взгляд, отечественный автопром сделал большой шаг вперед, — поделился впечатлениями после тест-драйва Антон Михайлов — Последний отечественный автомобиль, на котором я ездил, была „десятка“. Конечно, по сравнению с ней данная машина продвинулась далеко вперед по качеству отделки, дизайну и техническому наполнению. Часть моей поездки проходила на пассажирском сидении, и я чувствовал себя очень комфортно».

Из плюсов автолюбители также отмечали просторный салон, большой багажник с отсеками для разных мелочей. Что касается недостатков, то некоторым гостям салона показалась не очень удобной «охватка» руля и ручка переключения скоростей. А вот оптимальное соотношение цены-качества LADA подчеркнули все без исключения гости:

«Внешний вид, пожалуй, это самое яркое из того, что есть в этой машине» «Внешний вид, пожалуй, это самое яркое из того, что есть в этой машине»

«Цена у машины приятная за такую цену никакого другого авто сопоставимого класса приобрести нельзя. Все импортные аналоги будут как минимум на 15% дороже».

«Хороший клиренс 203 миллиметра немаловажен»

«Внешний вид, пожалуй, это самое яркое из того, что есть в этой машине. Белая машина, на которой ездил я, смотрится очень стильно. Свой покупатель на эту машину однозначно найдется», — заключил Антон Михайлов.

На презентации рязанцев также развлекали иллюзионисты, гости также могли поучаствовать в викторинах, мастер-классах и получить призы от LADA и партнеров мероприятия. Один из счастливчиков лотереи с символичным номером 062 даже выиграл велосипед. Рязанец отметил, что приехал на новой LADA Vesta SW и машиной доволен, однако велосипед, по его словам, было бы удобнее перевозить в большом багажнике SW Cross.

«Цена у машины приятная за такую цену никакого другого авто сопоставимого класса приобрести нельзя» «Цена у машины приятная за такую цену никакого другого авто сопоставимого класса приобрести нельзя»

Посетителей порадовала и широкая цветовая гамма модели: оранжевый «Марс», серебристый «Платина», темно-синий «Блюз» и еще 7 цветов. К слову, «Марс» — это фирменная эмаль, созданная специально для LADA Vesta. Яркий цвет, по словам рязанцев, будет выгодно отличать данную модель на дорогах от других автомобилией.

По словам сотрудников дилера «Кармен», LADA Vesta SW Cross отлично подходит для активного отдыха и путешествий. Поэтому так много внимания было уделено заднему пространству автомобиля: увеличено пространство для пассажиров заднего ряда, а багажник оборудован множеством секций, двойным полом и сетками. Пороги и днище покрыты антигравийной защитой.

Желающие купить машину сразу имели возможность оформить кредит на месте в автосалоне «Кармен» и там же застраховать автомобиль.


Автор: Екатерина Вознесенская

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