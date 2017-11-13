«Жемчужина отечественного автопрома». Рязанцам представили новую LADA Vesta SW Cross

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 11 ноября, в автосалоне официального дилера «
«На мой взгляд, отечественный автопром сделал большой шаг вперед, — поделился впечатлениями после тест-драйва Антон Михайлов — Последний отечественный автомобиль, на котором я ездил, была „десятка“. Конечно, по сравнению с ней данная машина продвинулась далеко вперед по качеству отделки, дизайну и техническому наполнению. Часть моей поездки проходила на пассажирском сидении, и я чувствовал себя очень комфортно».
Из плюсов автолюбители также отмечали просторный салон, большой багажник с отсеками для разных мелочей. Что касается недостатков, то некоторым гостям салона показалась не очень удобной «охватка» руля и ручка переключения скоростей. А вот оптимальное соотношение цены-качества LADA подчеркнули все без исключения гости:
«Внешний вид, пожалуй, это самое яркое из того, что есть в этой машине»
«Цена у машины приятная за такую цену никакого другого авто сопоставимого класса приобрести нельзя. Все импортные аналоги будут как минимум на 15% дороже».
«Хороший клиренс 203 миллиметра немаловажен»
«Внешний вид, пожалуй, это самое яркое из того, что есть в этой машине. Белая машина, на которой ездил я, смотрится очень стильно. Свой покупатель на эту машину однозначно найдется», — заключил Антон Михайлов.
На презентации рязанцев также развлекали иллюзионисты, гости также могли поучаствовать в викторинах, мастер-классах и получить призы от LADA и партнеров мероприятия. Один из счастливчиков лотереи с символичным номером 062 даже выиграл велосипед. Рязанец отметил, что приехал на новой LADA Vesta SW и машиной доволен, однако велосипед, по его словам, было бы удобнее перевозить в большом багажнике SW Cross.
«Цена у машины приятная за такую цену никакого другого авто сопоставимого класса приобрести нельзя»
Посетителей порадовала и широкая цветовая гамма модели: оранжевый «Марс», серебристый «Платина», темно-синий «Блюз» и еще 7 цветов. К слову, «Марс» — это фирменная эмаль, созданная специально для LADA Vesta. Яркий цвет, по словам рязанцев, будет выгодно отличать данную модель на дорогах от других автомобилией.
По словам сотрудников дилера «
Желающие купить машину сразу имели возможность оформить кредит на месте в автосалоне «Кармен» и там же застраховать автомобиль.
© RZN.info
|
cледующая новость →ЖК бизнес-класса в Рязани: Компания «Мармакс» рассказала о современных технологиях и локации комплекса «Наследие»