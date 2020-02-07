«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

Ведущий застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом и его европейским уровнем комфортной, безопасной и экологичной жизни в благополучном районе Рязани.

Приступая к проекту ЖК «Еврокласс», специалисты «Зеленого сада» учли пожелания владельцев квартир и апартаментов в домах, построенных за два десятилетия. Основой проекта нового жилого квартала стала концепция ЕuroSMART, отражающая прогрессивные представления о комфортной городской среде. Это не просто современные жилые дома с благоустроенной прилегающей территорией. Это пространство, оснащенное интеллектуальными системами жизнеобеспечения и продуманное до мелочей с точки зрения визуального комфорта и позиций эргономики. Квартиры в ЖК «Еврокласс» — это прежде всего:

КОМФОРТ

Квартиры с продуманными планировками, где можно эффективно использовать все пространство, — это, конечно, здорово. Но современные технические и бытовые удобства делают жилье не только еще более комфортным, но и экономически выгодным. Например, в ЖК «Еврокласс» установленная принудительная вентиляция в любую погоду обеспечивает нормальный воздухообмен. Индивидуальное отопление позволяет самостоятельно регулировать микроклимат в квартире и платить за ее обогрев и горячее водоснабжение в 2,5 — 4 раза меньше, чем за пользование теплом из центральной городской сети.

При адаптированном освещении датчики движения включат и выключат свет только тогда, когда он необходим идущему по коридору человеку. Светодиодные лампы экономят до 90% электроэнергии, при этом снижение расходов на общедомовые нужды достигает 17%.

Умные лифты OTIS Gen 2 имеют высший рейтинг надежности, работают бесшумно, экономят до 75% электроэнергии и до 14% расходов жильцов на общедомовые нужды. В таком лифте вы не застрянете при отключении электричества — он доедет до этажа и откроет двери для выхода.

Безбарьерная среда — это возможность беспрепятственно перемещаться по всей территории жилого квартала «Еврокласс». Здесь устранены все виды преград для передвижения. Родители с колясками, велосипедисты, пожилые жильцы и люди с ограниченными возможностями здоровья не будут испытывать проблем, связанных со ступеньками, высокими бордюрам и тротуарами.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не имеющая аналогов в Рязани инновационная система безопасности «АНТИТЕРРОР LIMITED EDITION» защищает жильцов ЖК «Еврокласс» от непрошенных гостей и возникновения опасных ситуаций. Система контроля доступа с распознаванием жильцов по отпечаткам пальцев и автомобилей по номерным знакам исключит проникновение в дома и на прилегающую к ним территорию нежелательных лиц.

Домофон с простым набором функций уходит в прошлое. Новый интеллектуальный видеодомофон устанавливается в каждой квартире ЖК «Еврокласс» уже в ее базовой комплектации и позволяет слышать и видеть гостей еще до их входа дом. Онлайн-трансляция ведется на пост охраны, а также компьютеры и мобильные устройства жильцов. Видеонаблюдение охватывает всю территорию вокруг дома, входные группы, лифтовые холлы и кабины лифтов.

Для обеспечения пожарной безопасности при поступлении сигнала от датчиков включаются пожарные насосы, система дымоудаления, лифты направляются на первый этаж и выпускают пассажиров. Датчики срабатывают при появлении дыма или повышении температуры. В каждой квартире для перекрытия подачи газа при обнаружении утечки установлены датчики контроля газа.

На огражденных детских площадках во дворе ЖК «Еврокласс» установлены электронные замки, они охраняют детей от контакта с посторонними. Для моментального вызова охраны в экстренной ситуации установлены тревожные кнопки.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Речь тут идет не только об охране здоровья человека, но и о бережном отношении к окружающей среде. В строительстве домов ЖК «Еврокласс» применены экологически чистые материалы, произведенные из сырья, добытого и переработанного на территории нашего региона. Как кирпич, песок, щебень, цемент, утеплители, другие материалы — все это наше, рязанское.

В возведенных домах использованы энергосберегающие материалы и энергосберегающие технологии — внешние стены из керамических блоков утеплены базальтовой ватой и сохраняют на 20% больше тепла, создавая в доме здоровый микроклимат. Энергосберегающие окна со специальным напылением позволяют сохранять тепло на 56% эффективнее, а летом не дают воздуху в комнатах перегреваться.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ГК «Зеленый сад» продолжит делиться еще более подробной информацией об несомненных и даже уникальных плюсах проживания в комфортных, безопасных и экологичных квартирах в домах жилого квартала «Еврокласс». Следите за актуальными новостями о жилом квартале в сети — на официальном сайте застройщика и популярных рязанских сайтах.

СПРАВКА

На объектах «Зеленого сада» сегодня работают свыше 550 специалистов строительных профессий. В коллективе трудятся два Почетных строителя России, пять обладателей знака «Строительная слава». В ноябре 2020 года Группа компаний «Зеленый сад» отметит юбилей — 20-летие своего основания.

В настоящее время Группа компаний «Зеленый сад» с соблюдением запланированных сроков ведет строительство квартир, апартаментов, кладовых помещений и мест для парковки автомобилей в новых жилых комплексах — « Еврокласс 1 » и « Еврокласс 2 » в Кальном, « Grand Comfort 3 » в Дашково-Песочне, « Pride Park » на улице Пожалостина, « Fresh Life » на улице Боголюбова, а также « Счастье » на Михайловском шоссе в Рязани.

Как всегда, стабильно и качественно обслуживают жителей уже заселенных домов сотрудники управляющей жилищной компании « Зеленый сад — Мой дом ». Традиционно реализуется большая программа Группы компаний «Зеленый сад» по социальной поддержке населения и организации общественно значимых мероприятий в Рязани и Рязанской области.

Получить полную информацию по вопросам приобретения квартиры в новых жилых комплексах ГК «Зеленый сад» можно в ее Центральном офисе на Солотчинском шоссе, 2 и на сайте www.green-garden.ru . Телефон: +7 (4912) 777 — 777.

Иллюстрации предоставлены ГК «Зеленый сад»