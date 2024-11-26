«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художественной гимнастики

29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По сложившейся традиции девелопер просто обязан преподнести сюрпризы. Поэтому жители Рязани и подмосковного Жуковского получат общественные пространства в эксклюзивных вариациях компании-застройщика.

«Зеленый сад» начинает благоустройство набережной в Борках

Она будет доступна всем жителям и гостям Рязани. На ней появится пляжная зона, детский пляж с отмелью, прямо как на морских курортах. Помимо этого, компания-застройщик возведет спортивные и игровые площадки, зону общепита, раздевалки. В районе набережной будут зоны барбекю и кемпинга, а также беговые и велодорожки. А зона бердвотчинга — площадка для наблюдения за птицами — станет настоящей изюминкой.

Второй этап благоустройства — это уже возведение капитальных построек. Появится академия художественной гимнастики, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница и уличные бани.

Весомый бонус ко всему — большой и малый причалы, рассчитанные более чем на 100 маломерных судов, что будет способствовать развитию в регионе водного туризма.

Также на втором этапе реализации проекта планируется строительство набережной Борковского карьера, которая будет связана единой улично-дорожной сетью с набережной Борковского затона и городскими автодорогами.

Генплан включает в себя и путепровод. Он позволит всем желающим беспрепятственно добираться до зон отдыха и объектов инфраструктуры, расположенных в Борках.

В Жуковском — набережная и детский сад

В подмосковном Жуковском «Зеленый сад» строит жилой комплекс «Гранд Комфорт». Одновременно с этим девелопер благоустроит набережную вдоль реки Быковка, которая находится в непосредственной близости от нового квартала.

На набережной построят пешеходную дорожку вдоль воды и велодорожку, которая будет идти параллельно ей. Таким образом, люди, катающиеся на велосипедах и самокатах, и те, кто просто прогуливается вдоль реки, не будут мешать друг другу.

Согласно проекту, на всей протяженности набережной будут смонтированы «умные» скамейки с возможностью зарядки гаджетов, а также навесы от солнца. Помимо этого, набережную предполагается оснастить детскими интерактивными площадками с игровым оборудованием в речном стиле.

Рядом с новым жилым комплексом расположится детский сад «Самолетик» на 250 дошколят. Он будет построен из современных материалов, оснащен котельной. Его передаст в дар городу все тот же «Зеленый сад». Вся внутренняя отделка здания, а также обустройство уличных игровых площадок в планах строительно-промышленной компании из Рязани.

Ещо один подарок для жуковчан — расчистка русла Быковки и, как следствие, существенное улучшение качества воды. Водная артерия станет настоящим украшением города, а жители получат великолепную рекреационную зону, равной которой в Жуковском нет.

ГК «Зеленый сад» уже 24 года работает для людей. Мы не просто строим дома, мы гордимся тем, что создаем новое пространство для жизни с вау-эффектом. Гордимся, что с большим вниманием относимся к городам, где реализовываем свои проекты, что дарим радость детям и взрослым. Для каждого человека нет ничего важнее и нужнее собственного дома. А для того, что этот дом был самым лучшим, работаем мы — группа компаний «Зеленый сад».