«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области

«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skyline победителю регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2024» Елене Сюваткиной.

«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skyline победителю регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2024» Елене Сюваткиной. В понедельник, 17 февраля, состоялось торжественное подписание договора о передаче квартиры.

В 2024 году Елена Сюваткина одержала победу на региональном этапе конкурса «Учитель года». Она преподает немецкий и английский языки в рязанской школе № 55, а также выполняет обязанности советника директора по воспитанию. Елена работает учителем с 2008 года и за это время зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист.

«Каждый день я иду в школу как на праздник, потому что меня там ждут дети. Особенно приятно осознавать, что наш регион ценит учителей, ведь работа у нас действительно непростая. От того, в каком настроении мы придем в школу и как мы проведем урок, зависит будущее страны. Очень здорово, что наш губернатор и правительство это понимают. Я буду продолжать в том же духе и трудиться для того, чтобы наш регион был самым лучшим, а дети становились самыми лучшими людьми», — отметила педагог.

Кроме того, она поделилась, что ей очень приятно осознавать, что ее вспоминают выпускники. Елена рассказала, что, когда они узнали о ее победе в конкурсе на региональном уровне, они активно писали ей в социальных сетях и звонили, разделяя с ней радость этой победы.

Договор на квартиру вручил управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

«Приятно, когда „Зеленый сад“ вместе с Рязанской областью становится лучше. Сегодня действительно прекрасный день! Мы по поручению губернатора Павла Малкова от имени нашего города и Рязанской области передаем квартиру замечательному преподавателю, который стал лучшим педагогом в прошлом году. Елена достойно представила наш регион на российском учебном Олимпе», — сказал Оришкевич.

Кроме того, он отметил, что квартира в ЖК Skyline в микрорайоне Приокский — это один из лучших продуктов компании, предлагающий самые комфортные условия для жизни.

«Там будет долгое время интересно, актуально и удобно жить», — заверил управляющий директор.

Андрей Оришкевич отметил, что в десяти минутах ходьбы от жилого комплекса находятся благоустроенные парки и места для семейного отдыха. Квартиры имеют удобную планировку, что делает их идеальными для проживания.

Внутренняя социальная инфраструктура района хорошо развита: в шаговой доступности расположены детские сады, школы, а также поликлиники. В ближайшее время планируется обустройство новой остановки общественного транспорта, что сделает передвижение еще более удобным. Педагог Елена Сюваткина с детьми и мужем сможет оценить тихие улочки и близость к развивающим занятиям, включая спортивные, интеллектуальные и творческие.

Член комитета гордумы по градостроительной деятельности Павел Аверин вручил цветы лучшему учителю региона, отметив, что успел поговорить с Еленой Сюваткиной о важности новых законопроектов, касающихся школьной системы воспитания.

«Очень приятно, что человек в тренде, даже по-немецки с ней поговорили. Я обсудил с ней закон о травле или буллинге в школе. Это не в последний раз, когда мы встречаемся, будем сотрудничать дальше», — сказал Аверин.

В завершение Андрей Оришкевич попросил Елену не уходить в частную репетиторскую деятельность, на что педагог ответила, что давно отказалась от этой практики.