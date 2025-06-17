Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в дом «Зеленого сада»

Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спорта и паралимпийцем Алексеем Лисовым, который рассказал о трудностях передвижения в инвалидной коляске по городу и в многоэтажных домах. Спортсмен поделился, почему он принял решение переехать с предыдущего места жительства в ЖК «Еврокласс».

В Рязани программа «Доступная среда» для маломобильных граждан реализуется годами, но до сих пор проблем еще очень много: где-то пандусы устанавливают «для галочки», где-то предусмотрен съезд на тротуар для инвалидов, но через 15 метров установлен бордюр или лестница. Часто колясочники сталкиваются и с другой проблемой — их места на парковке занимают недобросовестные водители. Эту тему поднимал даже губернатор Павел Малков, призывая делать фото парковочных мест для инвалидов, занятых нарушителями.

Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спорта и паралимпийцем Алексеем Лисовым, который рассказал о трудностях передвижения в инвалидной коляске по городу и в многоэтажных домах. Спортсмен поделился, почему он принял решение переехать с предыдущего места жительства в ЖК «Еврокласс».

Сидеть дома некогда

Алексей Лисовой начал заниматься настольным теннисом, когда ему было 8 лет. В коридорах больницы во время очередной реабилитации он заметил стол для настольного тенниса. Вместо ракеток с друзьями использовали книжки. Было весело, втянулся быстро. Уже в михайловском колледже Алексей стал мастером спорта, начал ездить на международные соревнования, на чемпионаты России, занимать призовые места.

«Я многими видами спорта занимался. И регби на коляске, и баскетбол на коляске, и пауэрлифтинг, марафоны. Плавал, занимался на профессиональном уровне. Может, просто искал свой вид спорта, я не знаю», — поделился Лисовой.

Сегодня Алексей — мастер спорта, призер международных соревнований, чемпион России по настольному теннису, двукратный серебряный призер чемпионата России по теннису на колясках.

Дома ему сидеть некогда. Скоро чемпионат города. Помимо тренировок и постоянных разъездов, он работает тренером в спортшколе «Метеор», подрабатывает таксистом. Делится, что многие рязанцы даже не представляют, сколько инвалидов сейчас водят машину; постоянно сталкивается с недоумением. Алексей практически каждый день забирает жену с работы, в дороге супруги общаются и узнают, как прошел день.

«В нашем общественном транспорте очень душно. Переехать в Рязань — моя инициатива, поэтому я взял на себя ответственность, чтобы супруге было комфортно», — отметил спортсмен.

У семьи есть кошка по имени Джессика.

«Ласковая, но крикливая. Постоянно просится в подъезд. Она не совсем двортерьер — наполовину бенгалка», — рассказал Лисовой.

В общем, дома сидеть Алексею некогда. А для такого активного образа жизни колясочнику просто необходима безбарьерная среда.

Печальный опыт

Беседа с паралимпийцем прошла во дворе дома ЖК «Еврокласс», под тенью козырька подъезда, около скамейки с подогревом. Недалеко два мальчика лет 10 пытались починить цепь у велосипеда. От досады (цепь не поддавалась) один из детей нецензурно выразился. Алексей «учительским» тоном сделал замечание: «А ну не материться! Еще раз услышу мат, уши надеру». Дети извинились и продолжили починку велосипеда.

Алексей пояснил, что уши драть, конечно же, не будет, но хочет, чтобы во дворе было приятно находиться. В его первом месте жительства в Рязани этого было добиться сложнее. Не только из-за некультурных людей, но и из-за отсутствия безбарьерной среды и банального благоустройства.

Алексей переехал в Рязань около двух лет назад из Михайлова. Сначала спортсмен жил в другой многоэтажке в Кальном. Там перед подъездом был подъемник для коляски, но кнопка вызова находилась на лестнице, то есть в недоступном месте, если передвигаться без сопровождения. Более того, механизм не всегда был исправен.

«Приезжаешь с соревнований или тренировки поздно вечером и опять та же история — не можешь зайти домой спокойно. Уже думаешь, что придется ночевать на улице. Приходилось просить кого-то помочь нажать кнопку или ждать соседей-мужчин, чтобы подняли меня. Это было не очень комфортно», — поделился рязанец.

По его словам, асфальт и тротуары тоже оставляли желать лучшего — по ним не всегда пройдет обычный человек, не говоря уже о маломобильном. А нехватка парковочных мест для инвалидов — катастрофа.

«Лифты были маленькие, ждешь долго, потому что едут сразу все при вызове. Да и работали не всегда. А если отключение света — так вообще караул», — рассказал спортсмен.

По городу Алексей также постоянно наблюдает неприятные картины.

«Есть учреждения, где устанавливают пандусы под 90 градусов, на них проскальзываешь, поэтому нужна сноровка, чтобы дойти до места назначения. Бывают и такие пандусы, которые вообще ведут в никуда: крутые и с ограждениями.

В Рязани очень мало делается для людей с ограниченными возможностями. Если хотят сделать для людей, то делают, но единицы, например „Зеленый сад“. Застройщики зачастую себя только рекламируют. Мне по бывшему адресу тоже обещали безбарьерную среду, но создать ее не получилось», — поделился Лисовой.

Он отметил, что в городе практически нет хороших съездов, заездов и тротуаров, которые бы были удобны для инвалидов. Сейчас он состоит в общественных организациях и пытается менять ситуацию.

«Успехи есть. Потихоньку, постепенно что-то делается— но все равно работы еще много», — сказал Алексей.

В старой квартире в Кальном он прожил год, затем хозяйка продала жилье и дала ему месяц на съезд. Выбирая место для переезда, узнал о «Евроклассе».

"С Лерой [супруга Алексея] решили посмотреть, действительно ли там все так «безбарьерно», как пишут в рекламе. Походили вокруг и были приятно удивлены. Решили переезжать", — отметил Лисовой.

С октября он снимает квартиру в ЖК у собственника, планирует покупать свою. Мужчина ждет понижения ставок по ипотеке — «они неподъемные для обычного человека».

Безбарьерная среда в ЖК «Еврокласс»

Во время экскурсии по «Евроклассу» Алексей подчеркнул, что двор и подъезды очень удобны для колясочников и мам с маленькими детьми. Дверь в подъезд автоматически открывается, при отключении электричества (за год была лишь одна авария) они также остаются открытыми.

Во двор можно зайти с первого этажа или с парковки, а подняться на стилобат с помощью подъемника с кнопкой — все продумано для людей с ограниченными возможностями. Рядом магазины, кафе, тренировочные студии, парковочные места для инвалидов.

«Первое, что бросается в глаза в „Евроклассе“: здесь не такая территория, как во многих новостройках. Обычно нигде не погуляешь, детских и спортплощадок нет. Одни машины стоят и все. Ветер гуляет и ни деревца. А тут красиво, детям есть где гулять, да и взрослым тоже», — отметил Алексей.

Мужчину, помимо прочего, радует отсутствие бордюров и лестниц, а также наличие специального покрытия для комфортного проезда колясок. Кроме того, тревожные и все остальные кнопки в комплексе расположены на комфортном уровне — и для детей, и для инвалидов. Для людей, у которых затруднена работа передних конечностей, в подъездах установлены голосовые станции Алисы. С их помощью можно вызвать лифт, позвонить охране или в управляющую компанию, сообщить о грязном подъезде или включить музыку.

Сейчас Алексей ведет переговоры с управляющей компанией «Зеленого сада» по вопросу установки «лягушки» на его парковочном месте. Бывает, рязанцы заезжают, притворяясь «великими слепыми» или просто не обращая внимания на знак «Парковка для инвалидов».

«Управляйка пошла навстречу, поставила несколько знаков. Но некоторым людям все равно, штрафы их не пугают». — поделился теннисист.

Он также рассказал, что снег во дворе чистят заблаговременно. На подъеме на стилобат есть обогрев дорожек, поэтому растаявший снег просто стекает и не образует наледи.

«Пообещали, что, возможно, установят теннисный стол. В безветренную погоду играть тут будет комфортно», — заключил Лисовой.

Замдиректора управляющей компании «Зеленого сада» Павел Аверин рассказал, что в жилых комплексах застройщика особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды, «обеспечивающей комфорт и безопасность для всех жителей, включая мам с колясками, пожилых людей и маломобильных граждан».

Во дворах и подъездах ЖК «Еврокласс» полностью устранены любые физические преграды, отметил Аверин.

Широкие дорожки, плавные спуски и травмобезопасное покрытие детских площадок позволяют легко передвигаться с колясками или на инвалидных креслах.

На первых этажах расположены специальные колясочные комнаты с удобными местами для хранения велосипедов, санок и другого детского транспорта — это значительно облегчает жизнь семьям.

Безбарьерную среду дополняет комплекс «Антитеррор»: тревожные кнопки во дворах и лифтах, видеонаблюдение и круглосуточная охрана создают ощущение защищенности и спокойствия. Все продумано так, чтобы жители чувствовали себя в безопасности в любой ситуации.

В шаговой доступности от жилых комплексов находятся детские сады, школы, аптеки и магазины для удобства семейного быта. А на территории комплекса есть игровые площадки, велодромы и уютные зоны отдыха с ровными маршрутами, где можно спокойно гулять или кататься на велосипеде.

«"Зеленый сад» превращает пространство в инклюзивную среду, где комфортно каждому — будь то ребенок, мама с коляской или пожилой человек. Это не просто строительный стандарт — это часть философии компании, которая стремится создать настоящую «крепость» для семей и всех жителей", — заключил Аверин.