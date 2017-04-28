Вечны ли огни? В Рязанской области проверили состояние памятников Победы

Мы с детства привыкли к тому, что «Вечный огонь» горит днем и ночью в любую погоду и любое время года. Однако так бывает не всегда.

Значительная часть таких «огней» зажигается лишь раз в году на День Победы и называется «Огонь Памяти». В остальное время огонь не горит.

Иногда горелки ждут своего часа, аккуратно прикрытые рубероидом, иногда они стоят засыпанные листьями и землей.

В преддверии предстоящего Дня Победы активисты провели «Автопробег ОНФ. Вечный огонь-2017», чтобы проверить состояние вечных огней в регионе, которые зажгут в праздник.

На «патриотах» к «вечным огням»

Площадь Победы. Конечно, именно от главного «вечного» огня Рязани назначили отъезд в область. В путь отправились на трех машинах, предоставленных компаний «Автоимпорт».

Отечественные «УАЗ-Патриот» как нельзя лучше подходят для путешествия по рязанским дорогам, удручающее состояние которых активисты вспомнили за поездку ни один раз. Наш, первый, экипаж состоял из водителя Павла, двух студентов сельхозуниверситета и журналиста RZN.info.

Первая остановка — мемориал в Рыбном. Ухоженный, с красивыми венками, вот только «вечный огонь» не горит.

Для относительно крупных населенных пунктов, а поселок Рыбное такой, потушенная горелка выглядит странно. Сфотографировали памятник, состояние которого близко к идеальному и поехали дальше.

Игра «найди деревню»

Наш путь лежал в Михайлов, где находятся два «огня памяти». Один в центре города, второй — на окраине. Его-то нашли не сразу: мемориал не видно с дороги, а на навигаторах он не обозначен. Пришлось прибегнуть к помощи рабочих из соседнего монастыря. Видно, что за памятник не забыт — горелка тщательно прикрыта от мусора, много венков, около списка погибших лежат крашеные яйца, крошки кулича и пшено — следы прошедшей Пасхи.

Несколько отвалившихся кафельных плит, требующих починки, зафиксировали для отчета.

Дальше экипаж начал квест под названием «найди деревню». У нас был список точек, которые требовалось объехать, но не было ни координат, ни заранее прописанного трека. И мы дружно начали поиски в своих навигаторах. Оказалось, что географически названия не всегда совпадают с официальными, и «Яндекс» отказывался находить указанные в списках села Виленское и Чуриковское. Были испытаны еще несколько аналогичных приложений. Наконец какое-то из них выдало, что Виленское сельское поселение — это на самом деле деревня Виленки. А Чуриковское оказалось на карте селом Чурики.

Расположение памятников в них оставалось загадкой. Но мы решили, что «язык до Киева доведет», а аборигены всегда укажут на местные достопримечательности. Так в итоге и получилось.

В селе Виленки мы спросили у первых встретившихся местных жителей, где в деревне вечный огонь. В ответ получили: «Доедете до магазина, там направо и потом увидите». Проехав как указано, быстро нашли памятник. Стоящий в окружении вечнозеленых туй мемориал выглядит торжественно: красная звезда-горелка, статуя солдата, а за ним красная кирпичная стена с длинным списком фамилий. Видно, что немало жителей села полегло в боях.

В пути нас настиг сильный шквалистый ветер, который буквально сдувал с дороги высокий УАЗ-Патриот. Порывы ветра били в борт и заметно раскачивали машину. В поселке Октябрьский, нашей следующей точке, ветром гнуло деревья, и дойти от машины до мемориала оказалось нелёгкой задачей.

Мемориал с высокой стелой занимает здесь значительную площадь и выглядел очень торжественно. Но засыпанная камнями горелка явно просила ремонта.

Потом была деревня Бычки и поселок Заря. Памятник в деревне Чурики нестандартный: в плите сделан проем в виде фигуры солдата внутри которого стоит скульптура ребенка. Таких памятников в области всего два, второй — в поселке Мурмино под Рязанью. Несмотря на некоторую заброшенность памятника, горелка «вечного огня» находится в рабочем состоянии. Пока осматривали и фотографировали, к нам подошел глава Чуриковского сельского поселения Петр Калашников. Он рассказал, на днях начинаются работы по реставрации мемориала.

«К 9 мая собираемся возобновить штукатурку на памятнике, побелить, покрасить его», — поделился он планами. — «Покрасим звезду, в которой горелка. Природного газа у нас нет, но в праздник подключается газовый баллон и огонь горит. Сделаем также металлический козырек по верхнему краю памятника, чтобы в дальнейшем он не разрушался от непогоды. В планах — поставить ограждение, заменить плиты на дорожке и продлить ее».

От Скопина до Старожилова

На этом запланированные точки Михайловского района закончились, и нас ждали несколько районных центров: Скопин, Кораблино и Старожилово. Тут уже не было сложностей с выбором пути: «УАЗ-Патриот» бодро наматывал на колеса очередную сотню километров.

Доехали до Скопина, где обнаружили единственный на маршруте горевший «вечный огонь» около солидного ухоженного мемориала.

По пути в Милославское ехали через большие площади выгоревшей травы по обеим сторонам дороги. В полях, где царят постоянные ветра, огонь распространяется быстро и выгорают значительные площади. Несколько раз за день мы видели говоривший о пожарах дымящийся горизонт и проезжали сквозь задымленные участки.

В Милославском памятник стоит на пешеходной улице и пришлось покрутиться вокруг, чтобы подъехать относительно близко. Здесь все чисто, убрано, горелка заботливо прикрыта металлическим коробом, а около скульптуры солдата аккуратный венок в виде красной звезды.

А вот горелка в Кораблине нас удивила. Обычно, подъезжая или подходя к месту, мы издалека ее видели. Тут же не было ничего подобного, хотя местные жители утверждали, что перед нами мемориал Победы, стоящий, к слову, на одноименной площади. Наше изумление было понятным: глубокая дыра в гранитной плите здесь выполняла роль горелки, хотя даже при внимательном рассмотрении сопла в ней мы не обнаружили.

В Старожилове, чтобы отыскать спрятанный в парке памятник, мы вновь обратились к прохожим. Конструкция «вечного огня» тоже удивила. Странная горелка в виде торчащей из плиты трубки вызвала вопрос «работает ли она вообще?»

Всю собранную информацию о 12 памятниках, их фотографии рязанские активисты ОНФ пообещали передать в штаб. Но уже сейчас можно говорить, что серьезных нарушений и заброшенных памятников на пути экипажа, посетившего Михайлов — Скопин -Кораблино-Старожилово не было. А значит к 9 мая огни памяти вновь загорятся.