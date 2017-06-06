В Рязанской области появится первый в России эко-технопарк. Что это?

В Рязанской области появится первый в России эко-технопарк. Его создание начнется со строительства автоматизированного мусоросортировочного комплекса , затем его дополнят предприятия переработки отходов. По словам инициаторов проекта, в теории повторно можно использовать абсолютно все отходы. Как этого будут добиваться на рязанской земле, все заинтересованные стороны рассказали во время визита в город.

«Сегодня в Российской Федерации реализуется обусловленная законодательством реформа в области обращения с отходами. Изменения в законодательстве в сфере обращения с отходами производства и потребления призваны обеспечить построение новой, с точки зрения экономики и экологии системы, которая станет эффективным инструментом управления отходами и взаимодействия государства и бизнеса. Алгоритм построения эффективной системы управления отходами складывается из нескольких составляющих, являющихся новеллами закона», — пояснила председатель президиума координационного совета по развитию отрасли обращения с отходами Альбина Дударева.

С 1 января 2016 года года полномочия субъекта Российской Федерации существенным образом расширены. Фактически субъекты России теперь организуют деятельность по обращению с отходами, а муниципалитеты лишь принимают участие, и только при условии, если им какие-либо полномочия переданы субъектом России.

Государственная политика в области обращения с отходами:

максимальное использование исходных сырья и материалов;

предотвращение образования отходов;

сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования.

Установлен приоритет по обработке, утилизации, обезвреживанию отходов над их захоронением. А захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается.

Что же тогда с ними делать? Сжигать? Это просто — говорят эксперты, но очень дорого.

Сжигать отходы опасно как для здоровья людей

Сжигать отходы опасно как для здоровья людей (и, конечно, для окружающей среды), так и для их кошелька. Отходы необходимо обезвреживать и получать из них вторичные ресурсы, как материальные так и энергетические.

Переработка дает и другие ощутимые плюсы. Создаваемые для нее предприятия — это рабочие места с высокими зарплатами и налоговые поступления в бюджет, а результат работы — дополнительное дешевое сырье для целого ряда отраслей.

«Конструктивное развитие отрасли обращения с отходами дает мощный синергетический эффект, касающийся экологических, экономических и социальных аспектов. И отрадно, что именно в Год экологии в Рязанской области сделан такой большой шаг в этом направлении», — признается Дударева.

«Большой шаг» это работа по поиску лучших технологий в течении нескольких лет и подписание нескольких соглашений на Петербургском международном экономическом форуме 1 июня. ПАО «Центрресурс», ЦНИИ «Буревестник» из Нижнего Новгорода и американская компания Bulk Handling Systems (BHS) в присутствии министра промышленности и торговли Дениса Мантурова заключили меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает, прежде всего, начало выпуска в России ультрасовременного автоматизированного оборудования для сортировки мусора.

Заокеанская фирма, входящая в число мировых лидеров в этой сфере, предоставит свои технологии «Буревестнику», который и займется производством. Изначально планировалось, что BHS будет поставлять напрямую агрегаты, но после нескольких лет переговоров стороны сошлись на локализации производства. Это позволит оставить в России крайне значительные суммы денег, а также обезопасить страну от «технологической иглы» — необходимости в дальнейшем, грубо говоря, летать в США за каждым подшипником.

Сотрудничество нижегородского ЦНИИ с американцами любопытно тем, что вообще-то институт является оборонным — входит в «Уралвагонзавод», специализируясь на артиллерийском и минометном вооружении. Его участие (причем ключевое) в проекте объясняется двумя причинами.

С одной стороны, «Буревестник» хочет.

«Владимир Путин поставил задачу предприятиям ОПК к 2030 году довести долю гражданской продукции до 50 процентов. Мы остановились на мусоросортировочном оборудовании после глубокого анализа, который подтвердил перспективность этого направления для конверсии», — рассказывает советник гендиректора института по гражданской продукции Денис Дойников.

С другой, предприятие может. Чтобы в довольно сжатые обеспечить новейшим оборудованием все регионы, нужны существенные ресурсы — и где, как не в «оборонке», их искать? Более того, «Буревестник», располагающий колоссальным конструкторским опытом, будет не просто копировать американские чертежи, но и дорабатывать их. Владелец BHS Стив Миллер не скрывает, что рассчитывает на такое взаимовыгодное сотрудничество с русскими умами.

Тестовыми регионами для внедрения нового оборудования (другими словами — нового подхода к обращению с отходами) станут Московская и Рязанская область. Руководители местных компаний на ПМЭФ заключили с «Буревестником» предварительные соглашения о поставках. В нашем регионе глубокой сортировкой будет заниматься «Рязанский промышленно-экологический комплекс» (РПЭК). Комплекс рассчитан на 100 тысяч тонн ТКО в год.

Возвращение в производство пластика, бумаги, стекла и ряда других фракций в России освоили давно

Часть оборудования изготовит его рязанский же «Тяжпрессмаш» — он станет партнером «Буревестника», который понимает, что без помощи оснастить всю страну будет крайне тяжело, и готов делиться заказами с предприятиями, способными «потянуть» такую задачу. Рязанский завод потянет, уверен гендиректор Алексей Володин.

«Сейчас не все правильно понимают смысл слова „импортозамещение“, — замечает он. — Нам просто нужно четкое техническое задание».

4 июня — накануне Дня эколога — на «Тяжпрессмаш» приехали и Миллер, и Дударева, и Дойников. Также они посетили действующий полигон твердых коммунальных отходов и предприятие «Рязанский скарабей». Там мусор разбирают вручную, и, как признают все стороны, даже при высокой квалификации специалистов такой метод не может и близко подступиться к эффективности автоматизированной сортировки.

Оборудование BHS быстро и безошибочно разделяет отходы на сотни фракций благодаря спектральному анализу и искусственному интеллекту. Миллер обещает предоставить «Буревестнику» самые передовые разработки, вплоть до робота Max, который пока существует в мире в единственном экземпляре.

За стопроцентной сортировкой должна последовать стопроцентная переработка. Возвращение в производство пластика, бумаги, стекла и ряда других фракций в России освоили давно, а у американцев есть технологии, которые позволяют перерабатывать и наименее востребованные сегодня органические отходы. Из них можно делать биокомпост, подходящий, к примеру, для засыпки отработанных промышленных карьеров, и газомоторное топливо. В Лос-Анджелесе коммунальную технику уже заправляют метаном из собранного ею же мусора.

«В Германии сегодня ничего не „падает на землю“ — все уходит на переработку. У нас тоже можно добиться такого результата», — уверяет Дударева. Но для этого нужны не только возможности, но и желание. По словам руководителя РПЭК Олега Шишова, в Рязани есть бизнесмены, которые заинтересованы во вторсырье. А в период между запуском сортировочного комплекса и перерабатывающих предприятий разделенные на фракции отходы будут вывозить на действующие заводы в другие регионы. Проще говоря, залеживаться в нашей области он не будет.

Эко-технопарк заработает ориентировочно в конце 2018 года

Комплекс заработает ориентировочно в конце 2018 года. Если верить Дударевой, резкого подорожания тарифов на вывоз мусора это не повлечет. «В Костроме, где в производство возвращается всего 20 процентов отходов, тариф составляет 350 рублей на человека в год. За отопление и горячую воды мы платим больше тысячи в месяц», — говорит она.

Олег Шишов рассчитывает и на поддержку государства, и на понимание рязанцев: «Рязани в этом проекте выпала роль локомотива. Это важный шаг на пути к новому виду „зеленой экономики“. Мы выступаем не сколько в роли инвестора, сколько в роли интегратора. Рязанский экотехнопарк станет своего рода ознакомительной экспериментальной площадкой для других регионов. Поэтому и всем нам, и нашим будущим поколениям нужно, чтобы сейчас все получилось».