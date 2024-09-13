В Рязанском театре драмы «Большие гастроли» начались с «Пиковой дамы»

В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нравственно небезопасен, но эстетически безупречен». Декорации на сцене повторяли ободранную грязную плитку — такие можно увидеть в старых подземных переходах. Пушкинские герои выходят на сцену в современных образах (события происходят в наше время в ночном клубе «Фараон»): персонажи светят пакетами из «ЦУМа», а их образы дополняют костюмы в стиле кибер-панк.

Магнитогорский академический драмтеатр выступил со спектаклем «Пиковая дама» на сцене Рязанского театра драмы. В среду, 11 сентября, корреспондент РЗН. инфо побывал на открытии «Больших гастролей» и пообщался с актерами.

В начале спектакля зрителей предупредили: «спектакль нравственно небезопасен, но эстетически безупречен». Декорации на сцене повторяли ободранную грязную плитку — такие можно увидеть в старых подземных переходах. Пушкинские герои выходят на сцену в современных образах (события происходят в наше время в ночном клубе «Фараон»): персонажи светят пакетами из «ЦУМа», а их образы дополняют костюмы в стиле кибер-панк.

Музыкальное сопровождение — французские песни в живом исполнении, хореография современно-сценическая. Классическим остался сюжет, повторяющий простую истину об азарте — выигрывает тот, кто не играет.

Овации у рязанцев на поклонах актеров вызвал персонаж старухи-герцогини. Сцена церемониальной подготовки ко сну, когда женщина с неохотой и подозрением снимала с себя золото, прошлась холодком по загривку. Ведь после слов: «Сегодня я буду Спать» зритель понял, что она всего лишь пожилой немощный человек.

Из «нравственно-небезопасного» можно отметить сцену избиения Германа людьми в куртках с принтом «Провинция» по приказу внука герцогини.

Перед показом мастера магнитогорской сцены рассказали о предстоящих спектаклях в рамках «Больших гастролей». Режиссер спектакля «Муж с того света» и ведущий актер театра Игорь Панов отметил, что постановку уже возили на гастроли, комедия зашла на ура.

«Это комедия положений. Всегда на ура проходит в театре. Она легкая, незамысловатая. Это не про задуматься о смысле жизни, это — получить удовольствие и посмеяться. Сейчас много чего в жизни происходит плохого, театр нужен, чтобы развлекать», — отметил Панов.

Также актеры рассказали о постановке «Ножницы». Он новый для рязанского зрителя — это спектакль-квест.

«У нас есть несколько концовк. Как зритель решит, а актеры заигрывают со зрителем, бросают им вызов, так спектакль и закончится», — поделилась актриса «Ножниц» Анна Дашук.

Кроме того, на «Больших гастролях» в Рязани пройдут спектакли «Старший сын», «Денискины рассказы», «Изобретательная влюбленная».