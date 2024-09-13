В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской комплекс

На прошедшем в июне этого года Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Рязанская область подписала более 20 соглашений на общую сумму свыше 70 млрд рублей.

На прошедшем в июне этого года Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Рязанская область подписала более 20 соглашений на общую сумму свыше 70 млрд рублей. Одно из них касается создания производственно-складского парка неподалеку от Ходынинских двориков в Рыбновском районе.

Комплексный кластер формата light industrial — единый объект с возможностью совмещения офиса, производства и склада — предназначен для создания уникальных условий для компаний самой разной направленности. Об особенностях этого нового для региона формата рассказывает коммерческий директор ООО «УК Рязань» Сергей Кузин.

— Сергей Львович, чем занимается ваша компания?

— Бизнес нашей компании связан с коммерческой недвижимостью, в первую очередь, складской. В этом направлении мы работаем более 30 лет. Пул наших клиентов весьма широк — это крупнейшие логистические и производственные компании, которые сосредоточены, в основном, в столичном регионе. Сегодня можно уверенно говорить о том, что они проявляют интерес к тому, чтобы выходить в регионы.

— С чем это, на ваш взгляд, связано?

— Во-первых, это часть государственной политики: в частности, о необходимости участия крупных компании в социально-экономическом развитии регионов неоднократно заявляют первые лица нашего государства. Во-вторых, дело в том, что рынок складской недвижимости формировался в столичном регионе, где сосредотачивалась продукция не только со всей России, но и мира, а регионы уже самостоятельно доставляли товары к себе. Это привело к тому, что региональному бизнесу нередко приходится терять время в очередях на отгрузку, а кроме того, под влиянием крупных сетей и маркетплейсов начала складываться новая логистика, требующая в том числе и новых современных помещений.

— Что такое современный склад?

— Склад — это не просто помещение, где на время размещается какая-то продукция. Он должен иметь определенный набор сервисов, в конечном итоге способствующих тому, чтобы товар максимально быстро и в полной сохранности попал к конечному потребителю. Кроме того, складская недвижимость подразделяется на несколько видов. Есть накопительные склады дальних линий. Они, как правило, размещаются в крупнейших городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург. Есть склады-стотысячники, склады дальние и ближние, расположенные ближе к кольцевым дорогам, куда грузы перевозятся со складов-накопителей и уже дальше отправляются в магазины.

— Чем из этого списка располагают регионы?

— Как правило, регионы сегодня не располагают специально созданной складской инфраструктурой. Склады здесь чаще всего размещаются в бывших производственных, заводских, институтских помещениях, территориях овощных баз, которые под склады не были предназначены, их задачи ограничивались функциями перевалочных пунктов. В них нет необходимой инфраструктуры, что затрудняет работу поставщиков и грузоперевозчиков и негативно отражается на экономической ситуации в целом. Ведь многие товары широкого потребления не имеют дополнительной упаковки, поэтому если на складе нет необходимых условий для хранения, товар может утратить привлекательный для покупателя вид.

— Что такое формат light industrial?

— Идею создания складов этого формата мы разрабатывали на протяжении последних пяти лет.

Комплекс light industrial включает в себя здания до полутора тысяч квадратных метров с оптимальными характеристиками — высотой загрузки, нагрузки на квадратный метр пола, вентиляцией, отоплением, антипылевыми полами, пандусами и так далее.

В нашем случае — рабочая высота девять метров, четверо ворот с пандусом на уровне 1,2 метра. Склады проектируются с учетом особенностей используемого складского оборудования, у них предусмотрены комфортные условия для персонала — уютный офис, высокоскоростной интернет, раздевалки, душевые, столовые, комнаты отдыха.

— Для складирования различных товаров нужны разные условия, в частности, температурные. Насколько универсальные ваши помещения?

— Наши склады имеют автономное отопление, и арендатор может самостоятельно устанавливать необходимый температурный режим, что также выгодно с точки зрения оплаты коммунальных услуг.

— Рязань — первый регион, где будут построены такие складские помещения?

— Склады формата light industrial мы также строим в Твери, Нижнем Новгороде, аналогичный проект создан в Ярославле.

— Для кого они предназначены?

— Прежде всего, для внутрирегионального бизнеса. У крупных федеральных сетей другие объемы и требования, поэтому наш клиент — это компании регионального и местного уровней.

— В чем вы видите выгоду регионов в наличии на их территориях подобных складских помещений?

— Наличие современных складов — это переход всего бизнеса, который в них задействован, на более современный и цивилизационный уровень, что напрямую сказывается на развитии экономики региона в целом. Например, чтобы арендатору получить дистрибьюцию каких-то производств, необходимо иметь подходящий складской комплекс. Производители, выдавая дилерство или дистрибьюцию, приезжают в регион и оценивают условия. Если они неудовлетворительны, то вопрос трудно решить положительно. Современные складские помещения способствуют развитию в регионе малого, среднего бизнеса, увеличению налогооблагаемой базы, созданию новых рабочих мест, приходу частных инвестиций.

— Помещения, которые вы создаете, могут быть использованы не только под склады, но и для размещения производства?

— Да, наши складские комплексы очень хорошо подходят для мини-производств. Например, под сборку мебели, деревообработку, фасовку, упаковку, производство тех же полуфабрикатов, продуктов питания, товаров народного потребления самого широкого спектра. Также в наших комплексах хорошо работают оптовые торговые площадки типа Cash & Carry.

— Сколько всего будет складских помещений?

— Проект предусматривает строительство 10 зданий общей площадью около 15 тысяч квадратных метров и создание 150-200 новых рабочих мест. Общий размер инвестиций — порядка 600 млн рублей.

— Проект предусматривает какую-либо инфраструктуру для жителей близлежащих домов?

— На первых этажах офисно-административного блока предусмотрены помещения для продуктового магазина, различных мини-предприятий бытовых услуг, например, парикмахерской, ателье, ремонта обуви. Кроме того, спроектирована парковка, подъездные пути. Все это — в шаговой доступности для жителей, что привносит в их жизнь ту самую развитую инфраструктуру, которой так не хватает вне крупных населенных пунктов.

— Есть ли понимание, что будет размещено на территории складского комплекса?

— Несмотря на то, что проект только в начальной стадии реализации, многие склады уже заняты. С кем-то из арендаторов есть договоренности о намерениях, с кем-то подписаны предварительные договоры. Уже можно сказать, что на территории складского комплекса разместятся бакалейная продукция и продукция легкой промышленности, в частности, одежда. Есть предприниматели, которые будут занимается полуфабрикатами, различными комплектующими. Кроме того, мы построим низкотемпературный холодильник общим объемом 1000 тонн хранения.

— В какие сроки проект будет реализован?

— К концу 2024 года начнут работать первые четыре склада, это около шести тысяч метров. Весь объект мы планируем сдать к сентябрю 2025 года.